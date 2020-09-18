Синоптики рассказали, чего ждать от погоды в Москве

17 сентября было зафиксировано 46 мм осадков, что составляет 70% от всего месячного объёма Фото: Иван МАКЕЕВ

17 сентября в Москве прошёл сильный ливень. Синоптики прогнозировали усиление ветра и осадки, однако отмечают, что не ожидали столь разрушительного исхода. Так, специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец в интервью радио «Комсомольская правда» заявил, что подобного количества осадков в сентябре раньше никогда не выпадало.

«Люди вчера много говорили о том, что никогда такого не видели. Понятно, что это субъективные оценки, но наши климатические исследования говорят о том, что такого действительно никогда не было в сентябре. За минувшие сутки в осадкомер базовой столичной метеостанции ВДНХ попало 36 мм дождя, что составляет 55% месячной нормы осадков, которая в сентябре составляет 65 мм», - сказал он.

Евгений Тишковец также уточнил, что в Подмосковье 17 сентября было зафиксировано 46 мм осадков, что составляет 70% от всего месячного объёма. Порывы ветра до 18-23 метра в секунду дополнительно усложнили ситуацию и привели к обвалу деревьев и различных конструкций. При этом в отдельных районах эти показатели были выше.

Сообщается, что в Шереметьево порывы ветра достигали 28 метров в секунду. Эксперт отмечает, что подобного в сентябре не наблюдалось за всю 130-летнюю историю регулярных инструментальных метеорологических наблюдений.

О вчерашнем ливне в интервью радио «Комсомольская правда» также высказалась главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. Она отметила, что Москва в данный момент находится в центре циклона, который и стал причиной ненастья. Дожди и тучи еще какое-то время будут сопровождать столицу.

Также синоптики отметили, что предстоящий прогноз погоды будет более благоприятным для жителей столицы.

«Не исключено, что уже к выходным месячная норма по осадкам в Москве будет выполнена. Так что можно рассчитывать, что в последующие дни погода уже не будет напрягать ни дождями, ни ливнями, ни грозами, она будет более спокойной. Постепенно температура воздуха вновь будет выше климатической нормы на 2-3 градуса. Называть это бабьим летом после наступления осеннего равноденствия я бы не стала. Но всплеск теплой погоды в сентябре у нас еще произойдет», - заявила главный специалист Метеобюро Москвы.

Евгений Тишковец тоже полагает, что природа в будущем компенсирует неудобства, которые ранее нанес столице ливень 17 сентября.

«В субботу не обойдется без небольших очаговых осадков, станет на градус-другой теплее. Ну, а начиная с воскресенья, и практически всю предстоящую неделю и москвичей, и жителей центральной России, да, собственно говоря, и большей части европейской территории нашей необъятной родины ждет наконец-то бабье лето, чего мы не видели в сентябре», - отметил он.

Сообщается, что устойчивый период солнечной, сухой, тихой погоды продлится как минимум 5-7 дней. Дневная температура постепенно будет повышаться, и к середине следующей недели составит 14-19 градусов тепла на улице.