Объявлен конкурс на вакантную должность директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Ямала

Заявки на конкурс принимаются до 21 сентября Фото: Татьяна Коркина

Инициатива проведения этого конкурса принадлежит Губернатору округа Дмитрию Артюхову.

Заявки на конкурс будут приниматься на портале Кадры89.рф в течение 15 дней – до 21 сентября.

Первый этап конкурса пройдет в дистанционной форме с 23 сентября по 9 октября. Он будет состоять из профессионального тестирования и интервью. Участники с лучшими результатами будут допущены к следующим конкурсным процедурам.

Финалистов пригласят на очный этап конкурса, который пройдет с 15 по 16 октября в Салехарде. В течение двух дней эксперты в области оценки персонала будут проверять личностные и управленческие компетенции претендентов на должность. В качестве практического задания кандидатам предстоит защитить собственный проект по развитию отрасли, а также решить профессиональные кейсы. Результаты открытого конкурса будут объявлены 16 октября.

Кандидаты должны соответствовать квалификационным требованиям, а именно иметь высшее образование не ниже специалитета, магистратуры и стаж работы по специальности (либо стаж госслужбы) не менее 4-х лет. Приветствуется наличие высшего образования по направлениям подготовки (специальностям) в сфере транспорта и дорожного хозяйства (строительства) и по направлениям подготовки (специальностям) «Юриспруденция» либо «Экономика». Также приветствуется опыт в сфере дорожного строительства и (или) дорожного хозяйства.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8 (34922) 2-29-79, 2-29-72, по адресу электронной почты konkurs@apparat.yanao.ru.