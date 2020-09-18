Автомобиль с россиянином прорвался на территорию резиденции посла США в Москве. Фото: скрин видео

Вечером в пятницу,18 сентября автомобиль, за рулем которого находился россиянин, прорвался на территорию резиденции посла США в Москве.

На момент происшествия дипломата в здании не было, никто не пострадал, сообщила пресс-секретарь американского посольства в РФ Ребекка Росс в Twitter.

- Неизвестный прорвался на территорию резиденции посла в Москве, Джона Салливана не было дома в это время, - говорится в посте.

Как сообщил kp.ru источник в правоохранительных органах, 44-летний мужчина на Range Rover был задержан, он находился в состоянии опьянения.