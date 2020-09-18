Офис Зеленского опроверг заявление Богдана о «тайной договоренности» между Украиной и Россией

Президент Украины Владимир Зеленский с бывшим руководителем своего офиса Андреем Богданом Фото: REUTERS

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак опроверг заявление своего предшественника Андрея Богдана о том, что Киев и Москва якобы заключили «тайные договоренности» о неких взаимных уступках.

На прошлой неделе ранее возглавлявший президентский офис Зеленского Богдан в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону сообщил о существовании договоренностей между Украиной и Россией из «12 или 13 секретных пунктов», в том числе и по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе. По его словам, «в это верят все иностранные спецслужбы», а сами соглашения представляют собой «какой-то алгоритм действий».После этого интервью его вызвали на допрос в Государственное бюро расследований.

«Никаких тайных соглашений с Россией нет и не может быть по сути», - заявил Ермак в эфире телеканала «Украина».

Он добавил, что слова Богдана о секретных договоренностях – это выдумка.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Андрей Ермак убежден, что война в Донбассе будет закончена при президенте Владимире Зеленском.