Умерла судья Верховного суда США Рут Бейдер Гинзбург

Старейший член Верховного суда США Рут Бейдер Гинзбург Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Вашингтоне 18 сентября на 88-м году жизни умерла старейший член Верховного суда США Рут Бейдер Гинзбург, которая в Соединенных Штатах была известна как яростный борец с гендерной дискриминацией, а также один из самых уважаемых и авторитетных судей в Соединенных Штатах.

Рут Бейдер Гинзбург скончалась в пятницу вечером в окружении своей семьи у себя дома в Вашингтоне после долгой борьбы с раком поджелудочной железы от осложнений, вызванных онкологическим заболеванием, сообщает газета Politico со ссылкой на заявление судебного органа.

Отмечается, что она была второй женщиной в истории американской юриспруденции, которой удалось стать судьей Верховного суда США (первой была ирландка по происхождению Сандра Дэй О’Коннор), где она проработала без малого три десятилетия – с 1993 года.

Россияне же узнали имя Рут Бейдер Гинзбург после курьезного случая: пожилая судья (ей тогда был 81 год) уснула во время выступления бывшего президента США Барака Обамы с ежегодным посланием к конгрессу. Как писал сайт kp.ru, позже она призналась, что была не совсем трезвой: перед заседанием коллега угостил ее вином за обедом.