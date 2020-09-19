Число умерших от коронавируса в мире превысило 950 тысяч

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 30,3 млн Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Количество подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекции в мире превысило 30,3 миллиона, а жертвами заболевания стали более 950 тысяч человек. Такие данные на субботу, 19 сентября, приводит университет Хопкинса.

Согласно представленной информации, за все время пандемии в мире выявили уже 30 395 579 заболевших коронавирусной инфекцией, а число летальных исходов возросло до 950 434.

Лидером по числу инфицированных и умерших остаются США, где зарегистрировали уже 6 723 305 инфицированных и 198 509 летальных исхода. На втором месте антирейтинга держится Бразилия, где количество заразившихся на данный момент составляет 4 495 183, а скончалось уже 135 793 пациентов с коронавирусом. На третьей находится Индия, где заболели 5 214 677, а жертвами инфекции стали 84 372.

Четвертое место по числу смертей среди пациентов с коронавирусом занимает Мексика с 72 803 погибшими. При этом по число заболевших страна находится на седьмом месте с 688 954 инфицированными.

Отметим, что Великобритания, где с июля не публикуют статистику погибших, остается в лидирующих позициях по количеству смертей – на пятом месте с 41 509 погибшими. Заболели 388 412 человек

Четвертое место по количеству инфицированных занимает Россия, где выявили 1 086 955 случаев заражения коронавирусом, по числу летальных исходов страна на 12 месте с 19 128 жертвами болезни. На пятом месте находится Перу 750 098 заболевшими, по последнему показателю, страна восьмая – умерли 31 146 пациентов