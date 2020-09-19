Стрельба в американском Рочестере: два человека погибли, 14 получили ранения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В результате стрельбы в американском городе Рочестер, где вечером в пятницу, 18 сентября проходили протесты, погибли два человека и еще четырнадцать получили ранения. Об этом сообщил глава полиции города Марк Симмонс.

«Если быть точным, у нас 16 подтвержденных пострадавших при стрельбе, и я с прискорбием сообщаю, что двое из этих 16 получили смертельные ранения», - рассказал полицейский в эфире местного телеканала 13 WHAM.

Днем ранее в городе прошла очередная акция протеста сторонников движения Black Lives Matter, которые выходят на улицы после гибели афроамериканца Дэниела Пруда, умершего от удушья после того, как сотрудники местной полиции надели ему на голову мешок и удерживали прижатым к асфальту в течение двух минут.

Напомним, в конце августа один человек погиб и пять ранены в результате стрельбы в Чикаго