Уже встал на ноги: Алексей Навальный показал второе фото из больницы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Алексей Навальный показал второе фото из больницы, а также рассказал о своем самочувствии.

Блогер сообщил, что у него дрожат ноги, но он все же может идти по лестнице, а совсем недавно, по его словам, он даже не узнавал людей и не понимал, как разговаривать. Каждое утро к нему приходил доктор с доской и предлагал подумать над тем, какое написать слово, а Навальный был в отчаяние, потому что хоть и понимал в целом, что хочет доктор, но «не понимал, где брать слова».

«В каком месте головы они возникают? Где найти слово и как сделать так, чтобы оно что-то означало? Все это было решительно непонятно», - рассказал он, отметив, что это он еще описывает поздний этап, который сам помнит

«Сейчас я парень, у которого дрожат ноги, когда он идёт по лестнице, но зато он думает: «о, это ж лестница! По ней поднимаются. Пожалуй, надо поискать лифт». А раньше бы просто тупо стоял и смотрел», - сообщил он, добавив еще предстоит решить много проблем.

Напомним, Навальному стало плохо 20 августа, в самолёте, летевшем из Томска в Москву, экипажу пришлось совершить экстренную посадку в Омске. Прибывшие на место врачи скорой помощи приняли решение о его госпитализации, когда он уже был без сознания. Сейчас он проходит лечение в берлинской клиники «Шарите»