Минск раскритиковал участие Тихановской во встрече глав МИД Евросоюза Фото: REUTERS

Возможное участие экс-кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской в рабочем завтраке с главами министерств иностранных дел стран Евросоюза – это наглое вмешательство во внутренние дела республики. Об этом в субботу, 19 сентября, заявил пресс-секретарь МВД Белоруссии Анатолий Глаз.

- Это было бы смешно и курьезно, если бы не было так грустно. По факту, совершенно очевидно, что подобные действия, если они произойдут, будут наглым и неприкрытым вмешательством во внутренние дела Белоруссии и проявлением полного неуважения к народу республики, - цитирует слова представителя ведомства издание БелТА.

О том, что Светлана Тихановская выступит на встрече министров иностранных дел ЕС 21 сентября сообщила пресс-секретарь бывшего кандидата в белорусские президента Анна Красулина.

Напомним, что глава МИД России Сергей Лавров накануне говорил, что Светлана Тихановская часто делает заявления, которые вызывают ряд вопросов. Например, политик призвала силовиков встать на сторону закона, что, по мнению Лаврова, является «прямым приглашением к измене».