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Коронавирус Covid-19

Станет ли вакцинация от коронавируса перед поездками за границу обязательной, предположил эксперт

На радио «КП» специалист рассказал, кто будет оплачивать прививку путешественникам
Ксения АНУФРИЕВА
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Станет ли вакцинация от коронавируса перед поездками за границу обязательной, предположил эксперт

Станет ли вакцинация от коронавируса перед поездками за границу обязательной, предположил эксперт

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Тесты на антитела к коронавирусу гарантируют отсутствие заболевания у человека на достаточно короткое время. Из-за этого, как сказали в Минздраве России, в ближайшие годы прививка от коронавируса может стать одним из требований для международных путешествий.

В эфире Радио «Комсомольская правда» член Президиума «Альянса туристических агентств РФ» Алексан Мкртчан прокомментировал возможность введения такой меры предосторожности и ее эффективность.

- Мера совершенно нормальная. Подавляющее большинство людей предпочтет вакцинироваться, чем никуда не вылетать из России и не путешествовать. Происходить это будет не в аэропортах: прививку будут делать за какое-то время до поездки за рубеж, как прививку от малярии при поездке в Африку, - объяснил эксперт.

Алексан Мкртчан уверен, что оплачивать вакцинирование от коронавируса перед поездкой за рубеж будут сами выезжающие, а государство на это не станет тратить деньги.

При этом, считает член «Альянса туристических агентств России», путевки из-за этого нововведения подорожать не должны.

- Цены в валюте не дорожают. На те направления наземной части в настоящее время мало перевозок. Например, на Мальдивы путевка как стоила 300 долларов в сутки год назад и пару лет назад, так они примерно и стоят. А вот перевозка, которая была на Мальдивы на человека максимум 40-45 тысяч рублей, сейчас уже доходит до 70 тысяч на человека. Очень мало рейсов. В основном подорожала перевозка, а наземная часть одинаково, - добавил Алексан Мкртчан.

Напомним, что в России уже стартовала последняя фаза клинических испытаний отечественной вакцины «Спутник V». Большую часть жителей страны планируют привить уже в течение 9-12 месяцев. Первым делом будут прививать граждан из групп риска – медиков и педагогов.

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