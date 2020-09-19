Тихановская пригрозила силовикам раскрывать их личные данные Фото: REUTERS

Бывший кандидат в белорусские президенты Светлана Тихановская потребовала освободить задержанных во время акции оппозиции женщин и пригрозила работавшим на акции силовикам раскрывать их личные данные. Такое заявление она опубликовала в субботу, 19 сентября, в своем Telegram-канале.

Напомним, что сегодня в Минске прошел женский «блестящий» марш протеста - на него участниц звали с блестками на одежде. Милиция Белоруссии подтвердила задержания некоторых участников этой несанкционированной акции.

- Все задержанные жительницы Белоруссии должны быть отпущены. Сотрудники силовых ведомств должны помнить: мы готовы раскрыть личные данные тех, кто исполняет подобные приказы, - пригрозила политик.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что Светлана Тихановская нередко делает вызывающие множество вопросов заявления. Так, она призывала силовиков встать на сторону закона, что является «прямым приглашением к измене Родине». Ларов отмечал, что бывший кандидат в президенты республики «говорит не своим голосом», поэтому те, кто подсказывает ей делать подобные заявления, должны осознавать свою ответственность.

Напомним, что в интервью kp.ru врач ОМОНа белорусской столицы рассказывал о сильнейшем психологическом давлении, которое оказывают оппозиционеры на минских силовиков. Протестующие против действующей власти лица угрожают родителям правоохранителей, вычисляют их адреса и номера.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Правда от врача Минского ОМОНа: «Наркотики для жестокости? Зарплаты на машину в неделю? Вы с ума сошли?!»

Побывав на многих протестах в Белоруссии, спецкор «КП» Алексей Овчинников попытался узнать — а что творится по другую сторону митингов. Там, где стоят люди в шлемах с дубинками (подробности)