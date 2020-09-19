ДТП на востоке Москвы: «Скорая» столкнулась с маршруткой, есть пострадавшие

В ДТП на востоке Москвы пострадали три человека Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вечером в субботу, 19 сентября, произошло ДТП на востоке Москвы: столкнулись машина «Скорой помощи» и маршрутка, в результате пострадали три человека.

Авария случилась в районе дома №33 по Свободному проспекту, после столкновения с маршрутным такси карета «Скорой» перевернулась. Об этом журналистам рассказали в экстренных службах города.

«По уточненным данным, в ДТП пострадали три человека: водитель кареты «Скорой помощи». и пациент, а также один человек, находившийся в маршрутке», - приводит ТАСС слова своего собеседника.

Информацию об аварии подтвердили в пресс-службе столичного главка МВД, добавив, что сотрудники ведомства уточняют число пострадавших, а также устанавливают обстоятельства, причины и виновника ДТП.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 17 сентября мотоциклист на бешенной скорости влетел в уборочную машину на МКАД, от полученных травм мужчина скончался на месте.