Трамп: Россия и Китай завидуют американскому оружию

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS

Выступая на очередном предвыборном митинге в Северной Каролине, президент США Дональд Трамп заявил, что Россия, Китай и КНДР «завидуют» Соединенным Штатам в плане разработок новейших вооружений.

По словам главы Белого дома, всего за три с половиной года его президентства вашингтонская администрация «восстановила потрясающую мощь Вооруженных сил США», и теперь страна обладает оружием, «подобного которому этот мир никогда не видел».

«Лживые СМИ продолжают говорить: «О! Он раскрывает секретную информацию». Нет, я этого не делаю. Мы создаем и создали оружие, подобного которому этот мир никогда не видел […] Россия, Китай, КНДР – все завидуют тому, что мы делаем», - хвастался Трамп перед своими сторонниками на мероприятии в Северной Каролине.

Американский лидер добавил, что «они даже поверить не могут, если они знают», но скорее всего, «они не знают», и выразил надежду что это «невиданное миром» оружие никогда не придется использовать, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне в Миннесоте Трамп заявил, что Россия создала свое гиперзвуковое оружие только благодаря тому, что получила от администрации его предшественника Барака Обамы секретную информацию о разработке подобных ракет в Соединенных Штатах.