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Пушков рассказал, как победа Байдена на президентских выборах в США отразится на России

Если демократ возглавит Белый дом, наша страна станет «первым объектом» атаки «адской коалиции», считает российский политик
Саша ПЯТНИЦКАЯСаша ПЯТНИЦКАЯ
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Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков

Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков рассказал, как итоги президентских выборов в Соединенных Штатах отразятся на России.

По его мнению, если на предстоящих ноябрьских выборах победит кандидат от демократов Джозеф Байден, к власти в стране придет «неолиберально-троцкистская коалиция», которая начнет навязывать миру свои «ценности и идеалы», причем в первую очередь – нашей стране.

Российский политик убежден, что у противников Дональда Трампа нет уверенности в победе Байдена, и в случае его поражения на выборах они откажутся принимать итоги голосования.

«Если «адская коалиция» все же одержит победу или захватит власть в США, независимо от результатов голосования, воодушевленная своим триумфом, она бросится навязывать свои «ценности и идеалы» всему остальному миру», - пишет российский политик на своей странице в соцсети.

«Финансирует эту коалицию Сорос. Поэтому Россия станет первым объектом атаки», - подытожил Пушков.

Напомним, как писал сайт kp.ru, совсем недавно, 18 сентября, в одном из своих предвыборных выступлений Байден назвал нашу страну «противником» США. При этом он выразил уверенность, что в Москве не хотят, чтобы он возглавил Белый дом вместо Трампа. Между тем, в России неоднократно говорили, что готовы принять любого президента США, а американские выборы – внутреннее дело Штатов.