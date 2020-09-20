В Москве 60 тысяч человек подали заявку на вакцинацию от коронавируса

На испытания вакцины от COVID-19 записались 60 тысяч человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Более 60 тысяч человек человек подали заявки на участие в испытании вакцины от коронавируса, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Он также отметил в эфире телеканала "Россия-1", что уже несколько тысяч из них прошли медицинское обследование, необходимое для вступление в список претендентов на участие в исследовании.

Сергей Собянин также рассказал, что вакцинацию уже провели 700 людям, и все они хорошо себя чувствуют.