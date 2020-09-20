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Коронавирус Covid-19

В Москве 60 тысяч человек подали заявку на вакцинацию от коронавируса

Мэр Сергей Собянин отметил, что соответствующее обследование прошил уже несколько тысяч потенциальных добровольцев
Ася КУЗНЕЦОВА
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На испытания вакцины от COVID-19 записались 60 тысяч человек

На испытания вакцины от COVID-19 записались 60 тысяч человек

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Более 60 тысяч человек человек подали заявки на участие в испытании вакцины от коронавируса, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Он также отметил в эфире телеканала "Россия-1", что уже несколько тысяч из них прошли медицинское обследование, необходимое для вступление в список претендентов на участие в исследовании.

Сергей Собянин также рассказал, что вакцинацию уже провели 700 людям, и все они хорошо себя чувствуют.