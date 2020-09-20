Создатель "Новичка" заявил, что извинившийся перед Навальным Мирзаянов не входил в группу разработчиков вещества

Создатель "Новичка" прокомментировал извинения Мирзаянова перед Навальным Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Один из разработчиков вещества "Новичок", Леонид Ринк, прокомментировал заявление другого назвавшего себя создателем "Новичка" Вила Мирзаяна, который извинился перед Алексеем Навальным.

Ранее Вил Мирзаянов извинился перед политиком Алексеем Навальным за то, что принимал участие в разработке нервно-паралитического вещества.

Ринк при этом заявил, что Мирзаянов не был одним из группы разработчиков "Новичка", а был хроматографистом, и поэтому не может знать симптомов отравления "Новичком".