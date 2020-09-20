В центр Минска выехали автобусы с силовиками и автозаки

Центральные проспекты и улицы города пока остаются открытыми для движения автотранспорта Фото: REUTERS

В центр Минска выдвинулись колонна спецтехники, военные грузовики, автобусы с сотрудниками ОМОНа и автозаки. Все они движутся к месту масштабной протестной акции, которые беларусы уже больше месяца проводят по воскресеньям.

Колонну сопровождают автомобили Госавтоинспекции Беларуси. Вместе они выехали из микрорайона Уручье. Площадь Независимости закрыта металлическими ограждениями, а на самой площади находятся милицейские и бойцы ОМОН со щитами и дубинками в руках, сообщает ТАСС.