Анна Семенович возмутилась туалетами в калужской школе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российская певица и актриса Анна Семенович накануне выступала на концерте в Калуге для жителей микрорайона Турынино – в местной школе №44 звезде оборудовали гримерную. Певица решила зайти в уборную образовательного учреждения, внешний вид которой поразил ее до глубины души. Свое возмущение школьным туалетом Семенович высказала на своей странице в социальной сети Instagram, подтверждая слова снятым в уборной видео.

- Моя гастрольная жизнь в школе. Мы переодеваемся, скоро выход, я решила зайти в школьный туалет. А почему, я извиняюсь, в туалете нет дверей? Чтобы детки смотрели друг на другу?! Мама…, - поразилась певица в видеоролике в Stories.

Кстати, в Калуге уже не первый раз поднимается вопрос с неудовлетворительным состоянием школьных туалетов. После посещения 45 местных образовательных учреждений бывший мэр города Дмитрий Разумовский распорядился во всех школьных туалетах установить шпингалеты, которые там по какой-то причине отсутствовали.