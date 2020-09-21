В России за сутки выявили более 6 196 новых случаев коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России третий день подряд ежесуточный прирост инфицированных коронавирусом превысил 6 тысяч. За минувшие сутки в стране выявили 6 196 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа в 84 российских регионах, из заболевших 25,6 процента не имели каких-либо клинических проявлений заболевания. Таким образом, по состоянию на понедельник, 21 сентября, общее число инфицированных возросло до 1 109 595 человек. Об этом сообщает Оперативный штаб.

Больше всего новых случаев заражения зарегистрировали в Москве, где заболело 915 человек, Санкт-Петербурге – 209 и Московская область - 193. В пятерку антирейтинга также, вошли Ростовская и Нижегородская области, где выявили немногим меньше – 177 и 162 новых заболевших. Эти регионы уже долгое время остаются в лидерах.

Выздоровело за минувшие сутки 2 616 пациентов с коронавирусной инфекцией, и также было зарегистрировано 71 летальных исхода. Таким образом, за весь период пандемии жертвами инфекции в стране стали 19 489 человек, а выздоровело 911 973 человек.