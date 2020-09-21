Экономист рассказал про будущее удаленки в России Фото: Иван ВИСЛОВ

На ранке труда сокращение зарплаты или поиск более дешевых сотрудников происходит «просто само по себе», и мало связано с удаленной работой, на которую люди были вынуждены перейти в связи с коронавирусной инфекцией. Такую оценку дал экономист Денис Ракша в эфире Радио «Комсомольская правда».

«Условно говоря, если бы удаленки не было, то это бы все равно происходило. Потому что кризис, потому что компании теряют доходы. По итогам первого полугодия прибыль корпоративного сектора сократилась в два раза – с 8 до 4 триллионов рублей», - пояснил он.

По его словам, удаленка на самом деле очень неудобна для работодателя, потому что он не может контролировать своих сотрудников, начиная с количества рабочего времени, которое они реально тратят на работу, заканчивая качеством работы.

«Большинство из нас вернется в офис. А вот те, кто научится работать на удаленке, для кого это престанет быть проблемой, кто сможет производить то же самое, что он производит, и не терять при этом в качестве, экономить в деньгах, тот, конечно, на удаленке останется», - заключил эксперт.

Однако Ракшу уверен, что это будет небольшая часть экономики, «потому что все-таки мы продолжаем жить в индустриальной экономике, где основной продукт производства производится где-то на заводе».