ВОЗ поблагодарила Россию за разработку безопасной и эффективной вакцины от коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поблагодарила Россию за усилия по разработки вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге рассказал по итогам переговоров с российским министром здравоохранения Михаилом Мурашко.

«ВОЗ очень ценит те усилия России в области разработки вакцины против коронавируса, а именно "Спутник V". Еще раз хочу поблагодарить министра за те поэтапные шаги по разработке вакцины, она безопасная и эффективная», - отметил Клюге.

Разработку вакцины он назвал главным ответом России на вспышку коронавирусной инфекции, и подчеркнул, что в этом вопросе очень важна солидарность, поэтому вместе со своими коллегами в ВОЗ он собирается обсудить, какие следующие шаги необходимы в этой области.

Клюге подчеркнул, что Россия помогла ему лично оказать поддержку странам Центральной Азии. Кроме того, в такой кризисный период российское правительство уделило большое внимание вопросам оказания поддержки работникам здравоохранения и уязвимым группам населения.

Напомним, в России началась третья, финальная фаза испытаний российской вакцины «Спутник V», участие в которой примут 40 тысяч добровольцев. За ними будут наблюдать минимум полгода. Однако большую часть жителей России планируют привить в течение 9-12 месяцев. В первую очередь прививать будут учителей и врачей.