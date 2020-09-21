Потерпевшие по делу Сергея Фургала потребовали взыскать с него 1,5 млрд рублей

Потерпевшие по делу Сергея Фургала требуют взыскать с него 1,5 млрд рублей Фото: Иван МАКЕЕВ

Потерпевшие по делу бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала заявили гражданский иск на 1,5 миллиарда рублей за моральный ущерб, причиненный им в результате убийства их родственников.

«Родственниками Олега Булатова и Александра Смольского заявлен гражданский иск на сумму 1,5 миллиарда рублей в счёт компенсации морального вреда из-за убийства родственников», - приводит РИА Новости слова судьи.

Напомним, губернатора задержали в начале июля по подозрению в причастности к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Он обвиняется в организации убийства Олега Булатова и покушении на убийство Александра Смольского. В начале сентября появилось новое обвинение в организации убийства предпринимателя Евгения Зори. Следственный комитет также проверяет его на причастность к тяжким преступлениям в трех регионах Дальнего Востока.