Алексей Навальный рассказал, как после комы узнавал только жену и ждал её прихода

Навальный опубликовал в Instagram пост, в котором рассказал о первых ощущениях после выхода из комы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский политик Алексей Навальный опубликовал в своём Instagram пост, посвящённый 20-й годовщине свадьбы с его женой Юлией. Он рассказал, что семейный праздник прошёл 26 августа, но Навальный не сожалеет, что "пропустил его", впав в кому 20 августа, поскольку теперь "знает о любви немного больше, чем месяц назад".

В публикации политик также рассказал о том, что пока он был без сознания, жена говорила с ним, пела ему и включала музыку, и о том, какими были его первые эмоции после прихода в сознание.

- Я лежу. Меня уже вывели из комы, но я никого не узнаю, не понимаю, что происходит. Не говорю и не знаю, что такое говорить. И всё моё времяпрепровождение заключается в том, что я жду, когда придёт Она. Кто она - неясно. Как она выглядит - тоже не знаю. Даже если мне удаётся разглядеть что-то расфокусированным взглядом, то я просто не в состоянии запомнить картинку. Но Она другая, мне это понятно, поэтому я всё время лежу и её жду, - поделился политик.

Навальный также рассказал, что каждый визит жены становился для него лечебным, а "любовь исцеляет и возвращает к жизни".

- Когда она рядом, идиотские галлюцинации отступают. С ней очень хорошо. Потом она уходит, мне становится грустно, и я снова начинаю её ждать, - также рассказал Алексей Навальный о своих воспоминаниях первых дней после прихода в сознание.

Напомним, 20 августа политику стало плохо по пути из Томска в Москву. Самолёт экстренно посадили в Омске, и Навальный почти двое суток провёл в омской больнице скорой помощи №1. Затем он был транспортирован в Берлин, в клинику "Шарите".