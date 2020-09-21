Назван гарнир, снижающий риск рака и болезней сердца

Назван продукт, снижающий риск рака и болезней сердца Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ученые назвали гарнир, который снижает риск возникновения болезней сердца и рака. Им оказался коричневый рис. Причем именно коричневый, так как стандартный белый рис, по словам специалистов, теряет большинство полезных свойств при обработке.

Коричневый рис же сохраняет клетчатку, полезные минералы и белок. Кроме этого, гарнир содержит в себе селен и магний, которые предотвращают накопление холестерина в артериях. А высокий холестерин, как известно, связан с повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний.

- Также новые исследования демонстрируют потенциал коричневого риса для снижения риска онкологии. Например, рака толстой кишки и груди. Важную роль в этом играют антиоксиданты и селен в продукте, - пишут ученые. Их исследование опубликовал портал FoodNews.

Однако перебарщивать с коричневым рисом также не стоит. Специалисты рекомендуют есть его малыми порциями и использовать как гарнир, добавлять в супы, салаты или делать из него плов.