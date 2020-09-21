Нижегородским предпринимателям выделят субсидии на покупку автолавки

Нижегородские предприниматели смогут получить субсидии из областного бюджета на покупку автолавки в рамках проекта «Автолавки в село». Размер субсидии может составить до 900 тысяч рублей. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Автолавки имеют колоссальное значение для жизни в небольших населенных пунктах, - отметил глава региона. – Ближайший магазин может находиться на большом расстоянии от деревни, куда пожилым жителям довольно сложно добраться. В этом случае им может помочь торговый пункт на колесах, который обеспечит их товарами первой необходимости. Кроме того, благодаря программе «Автолавки в село» будут созданы новые рабочие места.

В Нижегородской области уже состоялся конкурсный отбор муниципальных округов на предоставление субсидии. Его победителями стали 11 муниципальных районов и два городских округа.

- Планируется, что в каждом из этих муниципальных округов в этом году будет создан, как минимум, один магазин на колесах, - рассказал Глеб Никитин. – В общей сложности, они смогут обслуживать до 200 населенных пунктов.

Со всеми муниципалитетами, прошедшими отбор, будут заключены соглашения о распределении субсидий. А затем в этих районах будут объявлены конкурсы на компенсацию приобретенных автолавок. Из областного бюджета каждый район получит до 1,4 миллиона рублей. В рамках софинансирования муниципалитеты должны заложить в своем бюджете не менее 180 тысяч рублей.