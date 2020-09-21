Геннадий Онищенко раскритиковал высокую стоимость лекарства от коронавируса

Геннадий Онищенко раскритиковал высокую цену на лекарство от коронавируса Фото: Иван МАКЕЕВ

У препарата от коронавирусной инфекции «Арепливира» слишком высокая цена. Особенно если учесть, что люди из группы риска – пенсионеры. Такое мнение выразил бывший руководитель Роспотребнадзора, врач-эпидемиолог, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

«Препарат является повторением — лучшим или худшим, но повторением уже существующих веществ, и сказать, что он изобретен изначально, нельзя. Конечно, скромнее надо быть нашим производителям», — приводит слова Онищенко телеканал «360».

Также врач-эпидемиолог отметил, что если уж лекарство и должно стоить так дорого, то вначале необходимо было показать его эффективность, а уже потом озвучивать такие высокие цены.

«Вы сначала убедите медицинское сообщество в том, что он действительно дает желаемый результат, а потом уже говорите о цене», — подчеркнул Онищенко.

Добавим, ранее разработчик препарата «Арепливира» объяснил, почему лекарство стоит так дорого. По словам председателя совета директоров фармкомпании-разработчика «Промомед» Петра Белого, этот препарат спасает жизни людей, и во всем мире нет ни одного лекарства, которое бы спасало жизни и при этом стоило так дешево, передают «Известия».

Напомним, препарат «Арепливир» уже поступил в продажу в московские аптеки. Рекомендованная производителем цена лекарства - от 12 320 рублей, пишет сайт argumenti.ru.