В Госдуме обвинили США в попытке взять на себя роль СБ ООН

Слуцкий оценил роль США в действиях в вопросах Ирана Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, в разговоре с журналистами 21 сентября заявил, что Соединенные Штаты неправомерно берут на себя роль Совбеза ООН, вводя экстерриториальные антииранские санкции.

"США абсолютно неправомочно пытаются взять на себя роль Совбеза ООН, вводя экстерриториальные антииранские санкции. Вашингтон потерпел полное фиаско в попытках протащить так называемый snapback (механизм возвращения - ред.) через СБ ООН против Тегерана. Однако теперь президент (Дональнд) Трамп своим единоличным указом решил восстановить оружейное эмбарго. Получается, что ООН для США не указ?" - сказал Леонид Слуцкий, сообщает РИА Новости.

Напомним, что госсекретарь США Майк Помпео ранее заявил, что США вводят санкции против минобороны Ирана. Он сообщил, что президент США Дональд Трамп уже подписал указ, согласно которым США намерены ввести односторонние санкции против Иран, а также и восстановить оружейное эмбарго против Тегерана.

Ранее также сообщалось, что США 21 сентября внесут в черный список более 20 лиц и организаций, которые участвуют в ядерной и ракетной программе Ирана.