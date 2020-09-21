Российская стюардесса покорила иностранцев в Сети Фото: Иван ВИСЛОВ

Красота российской стюардессы восхитила западных пользователей сети. Ее фотография, размещенная в Instagram-аккаунте cabin_crew_beauties вызвала шквал восторженных комментариев.

- "Очень красивая! Мисс элегантность", — написал 5www56.

- "Просто русская красавица", — прокомментировал nikolaialeksandrovichsuprunov.

- "Очаровательная девушка", — подчеркнул golovin8625.

На фотографии девушка предстала в ярко-красной униформе, белых перчатках и пилотке. А ее волосы элегантно заплетены в косу.

Ранее пользователей сети поразило необычное фото уже итальянской стюардессы. Для того чтобы сделать неординарный снимок ей пришлось забраться в отсек для ручной клади. На фото видны только ее стройные ноги в темных колготах и туфлях на каблуке. Неудивительно, что снимок пришелся по душе пользователям и восхитил подписчиков девушки. Комментаторы разделились на два лагеря: одни написали, что это крайне необычное фото для ее профессии, а другие нахваливали стройные ноги стюардессы.