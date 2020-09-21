Режиссер Никита Михалков назвал видео с протестов в Минске "компьютерной графикой"

Протесты в Белоруссии Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Российский актер и режиссер Никита Михалков прокомментировал происходящие в Республике Беларусь массовые акции протестов.

Тщательно рассматривая кадры происходящего в Минске ему показалось очень странным отсутствие теней на земле между участниками акции. Об этом он рассказал в выпуске своей программы на YouTube.

- Вот здесь обратите внимание на просвет первых рядов... Здесь не может быть, чтобы такое количество людей давало бы такой просвет. Это чистая абсолютно компьютерная графика, - заявил режиссер.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что протесты в Белоруссии начались сразу после президентских выборов в стране. Протестная активность до сих пор наблюдается в республике, она увеличивается в выходные дни. Тем временем, Светлана Колесникова передала через своего адвоката сообщение всем белорусам: "Свобода стоит того, чтобы за неё бороться. Не бойтесь быть свободными!".

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