"За две минуты - 200 звонков": в МЧС рассказали о землетрясении в Иркутске

В Иркутске произошло землетрясение Фото: Shutterstock

Ночное землетрясение в Иркутске прошло без жертв, однако некоторых людей все-таки заставило поволноваться.

Как сообщил начальник пресс-службы Главного управления МЧС по Иркутску Андрей Шутов в эфире радио "Комсомольская правда", некоторые из тех, кого напугало происходящее, были внезапно разбужены подземными толчками. Не понимая, что происходит, люди начали выходить на улицы.

- В районе 2 часов ночи произошло в Иркутской области землетрясение, ощущалось оно примерно в 12 районах. Главное, чтобы люди сохраняли спокойствие, потому что буквально за первые минуты землетрясения на телефон доверия главного управления поступило порядка 200 звонков, диспетчеры не успевали отвечать на вопросы, люди волновались. Мы понимаем, что люди переживают, но главное в данной ситуации - сохранять спокойствие, - рассказал Шутов .

Также по его словам, еще ни один ученый не предсказал предстоящее землетрясение в нужной точке и в нужное время. Он также отметил, что для Байкала, для Иркутской области такие землетрясения не редкость.

- У нас ежедневно происходят землетрясения менее 1 балла. Байкал до сих пор растет, регион периодически трясет. Такое землетрясение ощущалось в Иркутске порядка 10 лет назад. Для Иркутской области, сейсмически опасного района, это в принципе нормально. Но такие землетрясения обычно не приводят к разрушениям, - объяснил специалист в эфире радио "Комсомольская правда".