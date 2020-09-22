Помпео: США отреагируют на инцидент с Навальным, как станут известны все факты

США хотят взвесить факты Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил о реакции с американской стороны на ситуацию с российским оппозиционером Алексеем навальным. Однако есть одна важная деталь.

По его словам, на данный момент Вашингтон ожидает результатов исследования проб блогера от Организации по запрещению химического оружия. Они будут готовы максимум на следующей неделе. Об этом госсекретарь США заявил в интервью газете Bild.

Напомним, накануне Навальный сам рассказал о своем самочувствии. На странице оппозиционера в Instagram появился пост, подкрепленный фотографией из немецкой клинике "Шарите", куда он попал из России по настоянию жены. На Фото политик стоит на лестнице, опираясь на перила.

- Это уже ясная дорога, хоть и неблизкая. Все текущие проблемы вроде того, что телефон в моих руках бесполезен, как камень, а налить себе водички - превращается в целый аттракцион, - сущая ерунда, - написал Навальный в посте.

Ранее сообщалось, что оппозиционеру стало плохо прямо на борту самолета. Воздушное судно летело их Томска в Москву, но пилоты сделали экстренную посадку в Омске, где Навального приняли местные медики. Именно благодаря их помощи и реакции пилотов блогер остался жив.