"Опасные игры": Двоих детей нашли мертвыми в шкафу в заброшенном доме

Двоих детей нашли мертвыми в шкафу в заброшенном доме Фото: Михаил ФРОЛОВ

Детское любопытство порой становится весьма опасным, если не проявлять к малышам должного внимания. Игры в заброшенном доме в индийской деревне Бокарвада, штат Гуджарат, привели к трагедии.

Сообщается, что 9- и 10-летние мальчики решили поиграть в брошенном здании. Внутри дома они наткнулись на раздвижной шкаф. Забравшись внутрь его двери внезапно захлопнулись и никак не поддавались их усилиям изнутри. Спустя несколько часов мальчиков нашли, но было уже слишком поздно, дети задохнулись, пишет Republic World.

Отмечается, что из-за отдаленного расположения дома от других зданий в деревне, родственники и знакомые семьи, которые отправились на поиски детей, не могли услышать их криков о помощи. На данный момент местные сотрудники полиции зафиксировали произошедшее как несчастный случай.