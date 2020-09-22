Без электричества остались 360 домов после землятресения в Иркутске

Очевидцы публикуют кадры после землятресения. Фото: twitter.com

В результате землетрясения 22 сентября в Иркутске без электричества остались 40 многоквартирных и 320 одноэтажных домов в городе Слюдянка, который находится неподалеку от эпицентра. Причины отключения выясняются.

В ЕДДС уточнили, что электричество в домах было отключено сразу после начала землетрясения.

Муниципальные службы занимаются устранением неполадок.

Когда возобновится подача электроэнергии, пока не известно, сообщает ТАСС со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) Слюдянского района.

В ночь с 21 на 22 сентября в Иркутске произошло землятресение. Его интенсивность в эпицентре составила 8 баллов, в Иркутске 5-6 баллов. По данным ГУ МЧС, пострадавших нет. Очевидцы рассказали, что прокатилось две волны толчков, из которых первая была наиболее сильной. В Иркутске введен режим повышенной опасности. В сети появились кадры и последствия землятресения.