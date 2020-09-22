Умерла Жаклин Сталлоне, мать актёра Сильвестра Сталлоне

Мать Сильвестра Сталлоне умерла в 98 лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мать актёра Сильвестра Сталлоне, американский общественный деятель Жаклин Сталлоне умерла в возрасте 98 лет в понедельник, 21 сентября. Об этом сообщил в своём Instagram её младший сын Фрэнк Сталлоне.

- Сегодня утром мы с братьями потеряли нашу маму Джеки Сталлоне. У неё было четверо детей: Томми, Сильвестр, Фрэнки и наша покойная сестра Тони Энн. Она была замечательной женщиной, каждый день тренировалась и была полна мужества и бесстрашия, - сказано в сообщении Фрэнка Сталлоне.

Сын Жаклин Сталлоне также рассказал, что она умерла во сне, как и хотела. Он также поделился, что Жаклин родилась 29 ноября 1921 года в Вашингтоне и пережила Великую депрессию и Вторую мировую войну.

- Я мог часами говорить с ней о 20-х, 30-х и 40-х годах. Это было уроком истории. Её ум был острым, как бритва, до самого дня её смерти, - добавил один из сыновей Сталлоне, - Мой брат Сильвестр всю жизнь заботился о ней, как о королеве. Мы все любили ее и ее желание выжить и победить. Я всегда буду скучать по тебе, мама.

Джекки Сталлоне снималась в нескольких сериалах и телепрограммах, а также стала автором книг об астрологии.