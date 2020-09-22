Эксперт рассказал о том, как работает российский препарат от коронавируса

Российское лекарство от коронавируса поступило в аптеки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В понедельник, 21 сентября, препарат для лечения коронавирусной инфекции российского производства "Арепливир" поступил в аптеки. Эксперт по международному здравоохранению и по лекарственным препаратам и их лицензированию Николай Крючков рассказал "Комсомольской правде" о том, как работает лекарство.

- Да, это противовирусный препарат, по сути, нарушающий репликацию, то есть размножение вируса в клетках. Человек принимает этот препарат курсами, и это затрудняет размножение вируса, то есть вирус прекращает активное распространение в организме, - рассказал директор контрактно-исследовательской компании.

Он также отметил, что препарат на основе активного вещества фавипиравир является на самом деле тремя препаратами, и все они уже зарегистрированы, а сейчас клинические исследования проходит и четвёртый такой препарат.

- За июль-август, а также в сентябре в нескольких странах, кроме России, он также был зарегистрирован. Это Индия, в Китае ограниченное применение, совсем недавно Индонезия, а сейчас ожидается еще в нескольких странах, - добавил Николай Крючков.

Говоря о цене "Арепливир", которая в российских аптеках составляет около 12 тысяч рублей за упаковку, эксперт подчеркнул, что основные покупки совершают не граждане, а больницы через госзакупки. При этом стоимость в коммерческом и государственном секторах не может разительно отличаться

- Да, в канал продаж попадают на этой неделе пока небольшие партии, со следующей недели это будет большее количество. Но здесь ведь важен спрос. Пока непонятно, будет ли реальный спрос, - пояснил эксперт.