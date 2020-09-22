Глава центра Гамалеи рассказал, когда большинство россиян привьют от коронавируса

Гинцбург назвал сроки вакцинации от коронавируса большей части россиян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Большую часть россиян получится привить от коронавируса в течение 9-12 месяцев, заявил глава центра Гамалеи Александр Гинцбург.

Он также отметил, что основной организационной задачей сейчас остаётся масштабирование производства. Директор института добавил, что предприятие, расположенное на территории центра Гамалеи, работает в три смены, но не может обеспечить необходимых для вакцинации россиян объёмов.

Александр Гинцбург также пояснил, что к ноябрю текущего года "планируется производить 5-6 миллионов доз вакцины".

- Как мы понимаем, это позволит в течение 9-12 месяцев провакцинировать наше население, чтобы достичь уровня вакцинации порядка 70-80%, что позволит на популяционном уровне прекратить циркуляцию данного возбудителя, - добавил глава центра имени Гамалеи на круглом столе "COVID-19 в России: взгляд профессионального сообщества" в МИА "Россия сегодня".