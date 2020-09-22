Церемония вручения Нобелевских премий-2020 отменена из-за коронавируса

В 2019 году церемония вручения Нобелевской премии прошла традиционно в Стокгольме Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Нобелевский комитет из-за пандемии отменил церемонию вручения премий в Стокгольме из-за продолжающейся пандемии коронавируса. Награждать лауреатов будут онлайн, сообщил Нобелевский фонд во вторник, 22 сентября, государственному информационному агентству Швеции TT.

Специальная трансляция пройдёт вместо торжественной церемонии. Её будут транслировать по телевизору. Во время церемонии объявление наград будут чередовать с кадрами награждения в странах объявленных лауреатов. Предполагается, что трансляцию церемонии проведут в мэрии Стокгольма.