Около 380 китов нашли мертвыми на западном побережье Австралии

По меньшей мере 380 дельфинов-гринд погибли, выбросившись на мелководье у побережья австралийского штата Тасмания. 50 дельфинов удалось спасти, жизнь еще 30 находится под угрозой Фото: REUTERS

Более 470 гриндов, или китов-пилотов были найдены на песчаных отмелях и пляжах в гавани Маккуори в Австралии. Спасательные работы начались утром во вторник, 22 сентября.

Сначала силы спасателей были сосредоточены на 270 китах, застрявших недалеко от города Страхан, но в среду утром с вертолета были обнаружены еще 200 китов примерно в 10 км в той же гавани. Позже официальные лица подтвердили, что 380 из них погибли.

Ник Дека, координатор спасательных операций от Тасманийских парков и региональный менеджер Службы дикой природы, сказал, что они борются за спасение оставшихся 90 китов. Часть спасателе сконцентрировала внимание поиску и утилизации мертвых животных.

За жизнь еще 90 млекопитающих продолжают бороться спасатели Фото: REUTERS

«Мы постараемся спасти как можно больше оставшихся животных», - сказал Дека.

Доктор Крис Карлайон, биолог из программы по сохранению морской дикой природы, сказал в среду, что этот массовый выброс китов на берег стал крупнейшим в истории Тасмании.

Согласно историческим записям, в 1935 году произошло самое массовое самоубийство животных. Тогда спасатели насчитали около 294 животных, застрявших в Стэнли на северо-западе Тасмании, сообщает Тhe Guardian.