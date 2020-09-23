Названы условия резкого снижения доллара и евро

Аналитики назвали условия снижения курсов евро и доллара Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские рубль может укрепиться и вырасти по отношению к доллару и евро, но для этого необходимо, чтобы сошли сразу несколько факторов. Об этом заявила аналитик ГК «ФИНАМ» Анна Зайцева.

«В начале этой недели ослабление рубля усилилось, что, прежде всего, связано с двумя факторами. Со снижением мировых цен на нефть и возросшими опасениями относительно второй волны коронавируса в мире», - цитирует эксперта «Российская газета».

При этом специалист добавила, что если оба этих аспекта стабилизируются, то рубль начнет вновь укрепляться.

Согласно прогнозам Зайцевой, если снижение санкционных рисков совпадет с повышением цен на нефть хотя бы до 50 долларов за баррель, то можно ожидать, что укрепления российской валюты до 70 рублей за доллар и 82 - за евро.

Напомним, ранее экономист прокомментировал повышение евро до 90 рублей. По словам специалиста, в повышении курса европейской валюты нет ничего неожиданного или пугающего, поскольку это постоянное явление, которое происходит ежегодно. При этом российская экономика, в первую очередь, зависит от цен на энергоносители, а значит, повышение евро никак не отразится на жизни россиян, передает сайт NEWS.RU.

Утром 23 сентября, на открытии торгов Московской биржи курс доллара вырос до 76,34 рубля, курс евро также подрос до 89,27 рубля. Об этом свидетельствуют данные площадки на 11:00 мск, передает сайт «Свободная пресса».