Путин поручил разработать четкие критерии поддержки нуждающихся семей

Путин поручил разработать четкие критерии поддержки малоимущих семей Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин поручил правительству страны разработать четкие критерии поддержки семей с доходом ниже прожиточного минимума. На своем выступлении перед сенаторами 23 сентября глава государства пообещал, что материнский капитал будет ежегодно индексироваться.

- Для семей со сложной материальной ситуацией у нас есть выплаты на детей каждый месяц. В целом они охватывают более 4,8 миллиона детей до семь лет включительно. Так, выплата на ребенка до трех лет – это один прожиточный минимум для детей в конкретном субъекте, - напомнил президент России.

Владимир Путин отметил, что с января этого года также предусмотрена выплата для детей в возрасте 3-7 лет, пока что ее размер составляет половину прожиточного минимума в регионе. В среднем это 5,5 тысяч рублей – эту цифру глава государства назвал «не очень приятной».

- Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию все формальности были выполнены очень быстро. За первое полугодие семьи сразу получили выплаты раньше срока. Посмотрим, как эта мера будет работать, насколько ее достаточно для конкретной семьи, и сделаем следующий шаг. Именно так мы и обязаны поступить, - подчеркнул российский лидер.

Он отметил, что кабинет министров должен определить четкие и понятные, а главное – справедливые критерии предоставления дополнительных мер поддержки нуждающимся семьям. Путин добавил, что это должен быть простой, удобный, понятный для всех механизм.