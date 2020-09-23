Захарова: ни в России, ни в СССР никогда не производился и не разрабатывался "Новичок"

Мария Захарова Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Ни в России, ни в Советском Союзе никогда не производилось и не разрабатывалось никаких химикатов под условным названием «Новичок». Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

«Никогда ни на территории Советского Союза, ни во времена Советского Союза, ни во времена Российской Федерации, ни на территории Российской Федерации не было исследований, которые имели бы прямое либо кодовое название "Новичок"», - сказал дипломат.

По словам Захаровой, наиболее вероятными источниками происхождения отравляющего газа являются Великобритания, Чехия, Словакия, Швеция и Соединённые Штаты.

Представитель МИД РФ отметила, что у Лондона, по логике, не должно быть вещества «Новичок». В таком случае становится неясно, каким образом получено заключение о «российском следе» в деле о покушении на Скрипалей.

«Вывод напрашивается сам собой, может быть даже и не вывод, а вопросы: значит, у них есть образцы, которые они скрывают, либо это вообще все вранье, от начала до конца», - заявила она

«Никаких доказательств некого российского участия - как они говорят, «российский след» - в произошедшем нет и быть не может», - добавила Захарова на брифинге.

Дипломат также напомнила, что власти Германии по-прежнему не дали ответ на официальные запросы Генпрокуратуры России об оказании поддержки российским правоохранительным органам в рамках проводимой ими доследственной проверки.