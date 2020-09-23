Акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020» в Алтайском крае: информация и безопасность стали частью жизни

Фото: Минздрав России

С 19 по 23 сентября жители Алтайского края приняли участие во Всероссийской акции Министерства здравоохранения Российской Федерации «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020». За несколько дней акции более 900 жителей края узнали свой ВИЧ-статус.

Фото: Минздрав России

Сделать анонимный, безболезненный тест можно было в мобильных пунктах тестирования, которые побывали в пяти городах: Бийске, Рубцовске, Заринске, Барнауле, Новоалтайске. Белые ГАЗели с красной лентой на бортах и надписью «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020» стояли в людных местах и часто к ним выстраивались очереди из желающих узнать свой статус.

Фото: Минздрав России

- В рамках акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция» важно понять, что самым ценным в цифровую эпоху является как раз информация, - еще раз подчеркнула одну из задач акции заместитель директора департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Министерства здравоохранения Российской Федерации Кристина Сошкина. - И, прежде всего, я имею в виду информацию, которая способна сохранить и приумножить наше здоровье, здоровье родных и близких. Именно это формирует ответственное отношение к себе и своему здоровью. В рамках акции, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, запланировано посещение 216 городов в 45 субъектах Российской Федерации. В этом году масштаб акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция» беспрецедентный: она станет самой масштабной за последние годы, и даст возможность рассказать о проблеме ВИЧ/СПИДа людям, проживающим на всей территории России.

Фото: Минздрав России

ВАЖНО!

ВИЧ и СПИД не одно и то же

К сожалению, многие до сих пор не знают, в чем разница между ВИЧ и СПИД. И часто путают эти понятия.

ВИЧ — это аббревиатура, обозначающая вирус иммунодефицита человека. Этот вирус является непосредственной причиной возникновения ВИЧ-инфекции, которая при отсутствии лечения через несколько лет переходит в синдром приобретённого иммунодефицита, то есть СПИД.

Фото: Минздрав России

Иммунодефицит означает, что иммунная система человека, которая защищает организм от внешних бактерий, ослабевает и начинает работать неправильно.

Поэтому говорить «заразиться СПИДом» или «анализ на СПИД» – неправильно.

Фото: Минздрав России

ЧТО ДАЛЬШЕ

Мобильные пункты тестирования приедут в Томскую область

С 25 по 28 сентября тестирование на ВИЧ-инфекцию пройдет в 5 городах Томской области: Томске, Мельниково, Северске, Асино, Стрежевом. Тестирование займет всего 15 минут.

Акция проходит с соблюдением всех мер безопасности против коронавирусной инфекции.

Больше информации об акции и точках тестирования, а также о профилактике ВИЧ/СПИДа на сайте o-spide.ru