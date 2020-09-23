Трамп наложил санкции на кубинские ром и сигары

Дональд Трамп Фото: REUTERS

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп анонсировал новые ограничения в отношении Кубы.

Глава Белого дома заявил, что американцы теперь не смогут бронировать номера в государственных кубинских отелях, а импорт кубинского алкоголя и табачной продукции в США также будет ограничен

«Министерство финансов запретит американским путешественникам останавливаться на объектах, принадлежащих кубинскому правительству. Также мы продлеваем ограничение на ввоз алкоголя и кубинского табака», - сказал американский лидер.

По словам Трампа, эти меры являются «продолжающейся борьбой с коммунистическим гнётом», и «гарантируют, что американские доллары не будут финансировать кубинский режим»

В Минфине США уточнили, что изменения касаются ограничений не только на размещение в отелях, а также на ввоз произведенного на Кубе алкоголя и табачной продукции, но и на организацию и участие в профессиональных встречах или конференциях, а также соревнованиях и выставках на Кубе.