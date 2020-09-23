Власти Тюменской области привлекли компанию, которая занимается нефтесервисом и развитием альтернативной энергетики

На площадке XI Тюменского нефтегазового форума Агентство инфраструктурного развития Тюменской области подписало соглашение с компанией «Рэд энерджи». Стороны договорились о совместном развитии производства нефтепромыслового оборудования и оборудования в сфере альтернативной энергетики в Тюменской области.

Документ предусматривает поэтапное развитие производственной площадки: от открытия филиала и организации крупноузловой сборки до последующей 100% локализации производства оборудования на территории региона.

«Это не первый проект в сфере нефтесервиса и альтернативной энергетики, реализуемый при поддержке агентства,- отметила генеральный директор Агентства инфраструктурного развития Тюменской области Ольга Романец. - Мы накопили все необходимые компетенции для оперативного решения вопросов, возникающих при организации таких производств. Кроме того, нам доступна широкая линейка региональных мер поддержки инвестиционных проектов, которая неоднократно показала свою эффективность. Все это вселяет уверенность в том, что сотрудничество будет плодотворным».

По словам генерального директора компании «Рэд энерджи» Алексея Тарасова, условия, предлагаемые Агентством инфраструктурного развития Тюменской области, позволят пройти все этапы реализации проекта в максимально короткие сроки: «Мы уверены, что в ближайшие несколько лет сможем презентовать на Тюменском нефтегазовом форуме продукцию, произведенную в регионе».