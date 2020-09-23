Силовики в Минске опровергли сообщения об использовании газа и оружия для разгона протестов

Силовики в Минске опровергли сообщения об использования для разгона протестов газа и оружия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В среду, 23 сентября, в Минске состоялась несанкционированная акция протеста. Люди вышли из-за инаугурации президента Белоруссии Александра Лукашенко на шестой срок. Об этом рассказала официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич.

По ее словам, ситуация в белорусской столице находится под контролем, наиболее массовые скопления наблюдаются, в районе улицы Немига, где правоохранители провели ряд задержаний.

При этом Ганусевич отметила, что силовики не использовала для разгона протестов слезоточивый газ, оружие для предупредительной стрельбы и светошумовые гранаты, как об этом заявляли в Telegram-каналах, но подтвердила применение водометов.

«Ситуация в городе находится под контролем», - приводит РИА Новости слова Ганусевич.

Как писал сайт kp.ru, в ГУВД сообщили, что в ходе несанкционированных акций протеста в Минске задержали более десяти протестующих, и задержания продолжаются.