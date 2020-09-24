Почти половина россиян читают чьи-то блоги, но 75% против того, чтобы их дети стали блогерами

Россияне оценили профессию блогера Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Больше половины россиян (64%) считают, что блогеры ведут свои аккаунты ради прибыли, а 12% назвали блогеров тунеядцами, сообщается в результатах опроса ВЦИОМ и Центра социального проектирования "Платформа".

При этом 35% респондентов назвали подобный род занятий "профессией будущего", востребованность которой будет лишь расти. 51% респондентов считает, что профессия блогера в моде сейчас, но перестанет быть интересной в будущем.

За три года почти вдвое сократилась доля тех, кто слышал слово "блогер", но не понимал его значение. В 2017 таких россиян было 26%, сейчас - 14%. Число тех, кто следит за чьим-либо блогом выросло с 2017 года читающих с 34% до 46%. Блогерами интересуются даже самые возрастные категории россиян.

64% россиян считают, что блог ведут ради заработка, 40% - ради внимания, а 32% полагают, что блогеры стремятся поделиться своими мыслями с аудиторией.

Многие россияне (43%) ответили, что блогеры независимы от государства и корпораций. Столько же заявили обратное.

75% россиян выступили против того, чтобы дети в их семьях связали свою жизнь с блогингом, 13% считают, что это не профессия и несерьёзное занятие. 12% опрошенных назвали блогеров тунеядцами.

ВЦИОМ провёл опрос 5 сентября. В нём приняли участие 1 600 совершеннолетних россиян.