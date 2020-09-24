Умер Вячеслав Войнаровский - оперный певец Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Умер Вячеслав Войнаровский - оперный певец, солист Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко и приглашенный солист российского Большого театра. Артиста не стало на 75 году жизни. Об этом в четверг, 24 сентября, сообщил агентству ТАСС его сын Игорь Войнаровский.

- Папа ушел из жизни сегодня дома. Это случилось в два часа ночи, - сообщил он.

Причины смерти Вячеслава Войнаровского пока что не установлены. Игорь Войнаровский отметил, что, возможно, смерть певца связана с проблемами поджелудочной или кишечника – версию о коронавирусной инфекции сын артиста опроверг.

Вячеслав Войнаровский был солистом Московского академического музыкального театра с 1971 года по 2017. Он выступал на сценах оперных театров "Ковент-Гарден" в Лондоне, "Комунале" в Болонье, Большом театре и на различных других значимых площадках. Артист первым исполнил партию Селлема в "Похождениях повесы", Мефистофеля в "Огненном ангеле", выступал в операх "Свадьба Фигаро", "Кармен" и "Евгений Онегин".

Артист также снимался в кинокартинах, запомнившись зрителям по ролям в фильмах "Герой ее романа" и "Фантазер". В 1999 году ему присвоили почетное звание Народного артиста Российской Федерации.