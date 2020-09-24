Путин напомнил, что борьба с коронавирусом еще не завершена Фото: REUTERS

Борьба с пандемией коронавирусной инфекции в России все еще не завершена. Об этом в четверг, 24 сентября, напомнил президент государства Владимир Путин на встрече с губернаторами.

Российский лидер отметил, что следует уделить особое внимание людям из групп риска.

- Еще далеко не завершена работа по борьбе с коронавирусной эпидемией. Нам сейчас ни в коем случае нельзя допустить, чтобы одна проблема наложилась на другую, ни в коем случае. Здесь, конечно, особое внимание нужно уделить группам риска, - подчеркнул глава государства.

Путин добавил, что субъекты России должны в ближайшее время сформировать программы по защите людей старшего поколения и граждан из групп риска в рамках борьбы с пандемией коронавируса.

Как сообщал сайт kp.ru, в России в скором времени завершатся испытания второй отечественной вакцины, разработанной специалистами центра "Вектор". Глава центра сообщил, что повторная вакцинация от заболевания потребуется не раньше, чем через три года.