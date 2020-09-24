Третий адвокат попросил смягчить наказание Ефремову

Третий адвокат попросит смягчить наказание Ефремову Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Пресненский суд российской столицы поступила жалоба от третьего адвоката актера Михаила Ефремова, виновного в смертельной аварии в центре Москвы. В очередной апелляции правозащитник попросил изменить наказание актеру на не связанное с лишением свободы. Об этом в четверг, 24 сентября, сообщили в пресс-службе суда.

- Поступила апелляционная жалоба адвоката Хархорина – защитника интересов Михаила Ефремова. Адвокат просит изменить приговор суда, назначив подсудимому наказание, не связанное с лишением свободы, - сообщила пресс-секретарь суда Лела Кокая, чьи слова цитирует РИА Новости.

Апелляцию рассмотрит Мосгордсуд вместе с доводами других защитников артиста. Дату заседания пока что не назначена.

Напомним, что суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима и лишил его водительских прав на три года. Как писал сайт kp.ru, один из новых адвокатов актера рассчитывает на условный срок в апелляции в связи с признанием подсудимым вины.