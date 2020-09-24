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В Москве открылась выставка-ярмарка «Сокровища севера»

Она проходит в культурно-выставочном центре «Сокольники» до 27 сентября
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Запомните наконец: чум – жилище эвенков! У чукчей – Яранга.

Запомните наконец: чум – жилище эвенков! У чукчей – Яранга.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Выставка проходит в 15-й раз - впервые состоялась в 2006 году. Но в эти дни она юбилейная вдвойне, так как приурочена к 30-летию создания Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Северные танцы – сочетание музыки, пластики, костюмов и иногда горловое пение.

Северные танцы – сочетание музыки, пластики, костюмов и иногда горловое пение.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Выставка – смотр всего самого эксклюзивного и редкого - мастера художественных промыслов и художники, танцоры и музыканты,.. Для желающих совместить духовное с прикладным - национальные блюда из экологически чистых продуктов и выставка моды «Полярный стиль».

Резьба по кости – главный художественный промысел северных народов.

Резьба по кости – главный художественный промысел северных народов.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вход - свободный, выйти с этого праздника трудно.

Тывинская одежда – красиво и практично.

Тывинская одежда – красиво и практично.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Делегация Ямало-Ненецкого округа.

Делегация Ямало-Ненецкого округа.

Национальный вопрос в России